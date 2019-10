All'Università di Trieste il punteggio più alto nel Rapporto Qualità

Un altro riconoscimento importante per l'ateneo di Trieste, che riceve il giudizio “A-molto positivo” e un punteggio di 7,61, il punteggio più alto – assieme a Trento – tra quelli fino ad ora pubblicati dal Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Confermato quindi il giudizio proposto dalla Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) al termine della visita di Accreditamento di novembre 2018, che comprende, lo ricordiamo, un’attenta analisi della documentazione i cui esiti sono stati verificati in 5 intense giornate di verifiche e interviste presso l’Ateneo.. L'università è quindi accreditata con il giudizio “A-molto positivo” e un punteggio di 7,61, il punteggio più alto – assieme a Trento – tra quelli fino ad ora pubblicati.

Ottimi risultati

La pubblicazione è avvenuta qualche giorno fa sul sito dell’Agenzia del Rapporto ANVUR di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio relativo all’Ateneo giuliano. Questo documento sintetizza la relazione che la CEV aveva inviato all’Ateneo a inizio maggio e che evidenzia come l’Ateneo abbia implementato in questi anni un Sistema di Assicurazione della Qualità concreto e credibile.

Non solo, nel Rapporto si legge che “L’intero sistema per l’AQ ha fatto sì che l’Ateneo di Trieste abbia ricevuto nel corso della procedura di valutazione da parte della CEV tre segnalazioni di Prassi meritoria.” Ciò si verifica esclusivamente quando ad un punto di attenzione del complesso modello di accreditamento viene assegnato il punteggio di 9 o 10 in quanto “le attività poste in essere (…) garantiscono ottimi risultati e possono essere oggetto di segnalazione agli altri Atenei.” Risultato decisamente eccellente, a maggior ragione se si considera che tra i 15 atenei accreditati con il nuovo modello e per i quali è stato finora pubblicato il rapporto, le prassi meritorie segnalate sono meno di una decina.

Si è evidenziato come la visione della qualità dichiarata dall’Ateneo sia stata realmente supportata da un'organizzazione in grado di realizzarla, di verificarne periodicamente l'efficacia delle procedure e in cui agli studenti fosse attribuito un ruolo attivo e partecipativo ad ogni livello.

Per ulteriori approfondimenti: https://www.anvur.it/attivita/ ava/accreditamento-periodico/ rapporti-anvur-di- accreditamento-periodico/

https://www.units.it/ateneo/ assicurazione-qualita https://www.units.it/video/ sistema-di-assicurazione- della-qualita-di-ateneo