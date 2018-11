Università Trieste seconda in Italia per scienze mediche e della vita

Secondo posto assoluto in Italia per “Medical Sciences” e “Life Sciences”: questo il posizionamento dell’Università di Trieste nel nuovo ranking RUR- Round University Ranking per l’area Scienze Mediche e l’area Scienze della Vita. La classifica, che valuta le miglior università in tutto il mondo, è realizzata da RUR Ranking Agency, un’agenzia specializzata della Federazione russa, in collaborazione con Clarivate Analytics.

A livello mondiale

A livello mondiale, l’Università di Trieste si attesta al 99° posto nell’area Life Sciences e alla 194° posizione in Medical Sciences. Nel dettaglio dei punteggi assegnati, nelle Life Sciences si segnalano il primo posto nazionale ottenuto per l’insegnamento, il secondo per l’internazionalizzazione e il terzo per la ricerca. UniTS conquista il secondo posto tra gli Atenei italiani anche per Medical Sciences, nella valutazione per l’insegnamento.

Alcuni link

Per vedere le classifiche è necessario selezionare i filtri per soggetto “Medical Sciences” e “Life Sciences” alla pagina http://roundranking.com/ranking/subject-rankings.html. La metodologia seguita da RUR per l’elaborazione e analisi dei ranking è descritta all’indirizzo http://roundranking.com/methodology.html

Il campione esaminato

RUR World University Ranking valuta le performance dei maggiori istituti di alta formazione in tutto il mondo dal 2010. Nel corso di questi anni hanno preso parte all’indagine 1100 Atenei da 85 paesi. RUR Ranking valuta la performance su 20 indicatori raggruppati in 4 aree: insegnamento, ricerca, internazionalizzazione, sostenibilità finanziaria.