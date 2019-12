Capodistria, trovato il cadavere di un uomo in val Stagnon

Il corpo di un uomo è stato ritrovato in val Stagnon, vicino a Capodistria questa mattina poco prima delle 9. A darne notizia è il quotidiano di lingua slovena di Trieste, il Primorski Dnevnik. Il corpo, trovato da un residente che ha allertato le forze dell'ordine, non sarebbe al momento riconoscibile. Sul posto, oltre la Polizia slovena, anche i vigili del fuoco. Solamente l'autopsia chiarirà le cause del decesso.