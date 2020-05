Cade in acqua e muore sulle rive: un tragico incidente, forse un malore

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarebbe stato un tragico incidente collegato a un malore a causare la morte di un uomo di cinquant'anni con iniziali I.P., trovato ieri sera (venerdì 29 maggio intorno alle 22.30) nelle acque della Sacchetta in riva Tommaso Gulli. Dalle testimonianze si evince che l'uomo, un socio della Società triestina della vela, era a cena con amici in una delle trattorie circostanti e se ne sarebbe andato prima degli altri commensali. Dopo aver salutato tutti si è allontanato e, forse per un malore improvviso, è caduto in mare. Tempo dopo una delle persone che era con lui a cena è uscita dal locale e ha visto il corpo nelle acque della Sacchetta. Quando i soccorsi sono arrivati, per il pover'uomo non c'era più nulla da fare ma ugualmente i sanitari del 118 hanno tentato la rianimazione, che non ha dato purtroppo gli esiti sperati. La motovedetta della Capitaneria di porto e i vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente, ma il ritrovamento non è stato immediato e si è reso necessario l'intervento dei sommozzatori dei Vigili del fuoco. Intervenuta anche la Polizia di stato e i Carabinieri. La Polizia ha valutato il caso come una morte accidentale, infatti il Pubblico Ministero ha subito messo il corpo della povera vittima a disposizione della famiglia.