Una nuova casa in pieno centro per 15 "eccellenze" della tecnologia: nasce l'Urban Center

Un aggregatore che accoglierà gratuitamente 15 aziende operanti nell'ambito dell'high tech e del biomedicale, un progetto finanziato principalmente con fondi europei (circa 4,5 milioni su sei). Si tratta del nuovo Urban Center, che sorgerà in uno stabile sito in Corso Cavour 2/2, suddiviso in tre piani che saranno adibiti a un Fab Lab dimostrativo, complementare a quello attualmente operativo in Ictp, uno spazio per i cittadini e gli enti scientifici locali, pensato anche come un luogo di incontro, per favorire la contaminazione fra città, imprese e ricerca, nell'ottica di uno sviluppo sociale ed economico con un focus sulla ricerca.

Come annunciato in una conferenza stampa con l'assessore al patrimonio Lorenzo Giorgi, è attivo il bando per la gestione e l'animazione dell'Urban Center, dal 3 luglio con scadenza il 4 settembre, un appalto da oltre 900mila euro (qui il link per la partecipazione). L'appalto è finanziato con i fondi messi a disposizione dal Programma operativo regionale della Regione Fvg del fondo europeo di sviluppo regionale Por Fesr Fvg 2014-2020. Il bando è rivolto alle aziende di tutto il paese e le 15 selezionanate prenderanno posto in Corso Cavour verosimilmente il prossimo anno.

Per le imprese che non riuscissero a trovare uno spazio nell'Urban Center è attivo un bando da due milioni di euro per contributi a fondo perduto a favore di piccole, medie e nuove imprese localizzate nel Comune di Trieste, sempre operative nei comparti hightech e biohightech. Si stima che i fondi potranno sostenere dalle 40 alle 50 imprese.