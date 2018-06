"Urbanistica 2018" premiato il progetto di riqualificazione di Rozzol-Melara

La prestigiosa rivista “Urbanistica” e l'INU - Istituto Nazionale di Urbanistica, hanno comunicato ieri, giovedì 28 giugno, al Comune di Trieste l'assegnazione del Premio “Urbanistica 2018 – Sezione Nuove modalità dell'abitare e del produrre” per il progetto per la riqualificazione dell'area di Rozzol Melara. Il premio, che verrà consegnato al Comune nel prossimo novembre a Milano, nell'ambito della manifestazione nazionale di Urbanpromo – Progetti per il Paese, è relativo al progetto con il quale questa Amministrazione ha partecipato nell'agosto 2016 al bando “Programma Straordinario per la Riqualificazione delle Periferie” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo pochi mesi prima, riuscendo in un arco di tempo molto ridotto a comporre un progetto articolato e complesso la cui bontà viene oggi sancita anche dal Premio.

Il progetto presentato nell’agosto 2016 - costituito da tutti i progetti preliminari realizzati tra luglio e agosto 2016 - è già stato ammesso ai finanziamenti previsti per gli interventi straordinari sulle Periferie del Paese e alla fine del 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di un Programma che contempla ben 27 interventi e iniziative tra loro integrate, finalizzate a incrementare la vivibilità e il decoro urbano e ad accrescere la sicurezza di quella importante area urbana. Il Programma prevede un impegno finanziario per complessivi 17.933.186,75 Euro, per la gran parte finanziati con fondi statali, e si realizza attraverso l'impegno concomitante del Comune, dell'ATER, di AcegasApsAmga.

Il Premio è stato assegnato sulla base delle preferenze espresse da una platea nazionale di soggetti a vario titolo coinvolti nel “Programma Periferie”, per il quale, ricordiamo, sono stati sviluppati più di cento progetti da parte di Comuni capoluogo di provincia e di Città Metropolitane.

Il Sindaco Roberto Dipiazza, esprimendo la sua piena soddisfazione per l’attribuzione a Trieste del Premio, evidenzia che «Il Premio oggi si aggiunge al più concreto successo già ottenuto con il finanziamento del programma a suo tempo presentato, che vedrà realizzarsi interventi che porteranno benefici importanti ai residenti ma anche a tutto il Rione nel suo complesso». Alla soddisfazione del Sindaco si aggiungono le congratulazioni dell’Assessore comunale ai Lavori Pubblici Elisa Lodi che così commenta: «Mi complimento con gli Uffici del Servizio Programmi Complessi dei nostri Lavori Pubblici per il grande e ottimo lavoro svolto in questi mesi su questa così importante “partita”, lavoro che trova ora un così significativo riconoscimento e che vedrà poi, in concreto, realizzarsi interventi di riqualificazione davvero rilevanti per l'intero rione di Rozzol Melara».