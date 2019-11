Urla al citofono e sfonda il portone in via Settefontane: denunciato 40enne

Urla al citofono come impazzito e quando arriva la Polizia sfonda il portone, il tutto in pieno pomeriggio. È successo in via Settefontane nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre: la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un uomo, R.H., nato nel 1979 a Portogruaro e residente in città. Già noto alle forze dell’ordine, l'uomo gridava a squarciagola e suonava al citofono, finché qualcuno ha segnalato il fatto alla sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto è stata inviata una Volante. Alla vista degli operatori l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha aperto con una spallata il portone ed è entrato nello stabile. A fatica è stato riportato alla calma. È stato quindi accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato denunciato.