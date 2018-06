L'Ursus torna in Porto vecchio per le riprese de "La porta rossa"

L'Ursus torna in Porto vecchio per le riprese della fiction "La porta rossa". Dopo una permanenza nei cantieri del porto nuovo per piccoli lavori di manutenzione, propedeutici alla ristrutturazione completa, il grande reperto torna nella sua sede originaria, dove sarà nuovamente l'osservatorio privilegiato dello spettro Cagliostro, l'ispettore protagonista della sere Tv interpretato da Lino Guanciale.

Un'operazione particolarmente delicata e complessa, quella dello spostamento, che ha coinvolto i due proprietari del macchinario austroungarico, ossia l'Autorità Portuale di Trieste e la Guardia Costiera Ausiliaria, e la Capitaneria di Porto.

Per le riprese de "La porta rossa", intanto è imminente l'arrivo in città di due nuovi membri del cast: Fortunato Cerlino (il boss Savastano di “Gomorra”), e Antonia Liskova.