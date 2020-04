L'Ursus "trasloca" dal Molo Quarto, al via il restauro (FOTO)

Il pontone Ursus trasloca nel bacino dell'Arsenale San Marco per le operazioni di restauro. L'intervento di manutenzione si è reso necessario perché un mese fa si erano create delle falle nello scafo, con il conseguente imbarcamento di acqua. Se non fossero intervenuti i Vigili del Fuoco, l'Autorità Portuale e la Capitaneria, la storica gru avrebbe potuto affondare. Il trasferimento dal Molo Quarto tramite rimorchiatori, per un percorso di un paio di miglia, è stato assistito dai Vigili del fuoco insieme all'Autorità Portuale.

