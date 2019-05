Trasporti: domani sciopero e presidio USB

Sciopero domani, venerdì 17, dalle 9 alle 13, proclamato dalla segreteria regionale USB del Friuli Venezia Giulia (Lavoro privato, Settore Trasporti) in concomitanza con lo sciopero nazionale.

"Lo sciopero vuole dare un segnale chiaro a chi pensa che attraverso il consorzio (la SCARL TPL-FVG) si possa continuare a far pagare ai lavoratori i costi della richiesta di aumento delle condizioni di servizio, mentre il privato utilizza i fondi pubblici come fosse un bancomat". Scrive Sasha Colautti in una nota stampa.

"Il coordinamento regionale di USB del TPL FVG - prosegue Colautti - ritiene sia doveroso organizzarsi per aprire una discussione importante sia con le aziende che con le istituzioni. Per questo la nostra organizzazione ha già richiesto un incontro alla Regione FVG, per avere dei primi elementi di chiarezza su come il soggetto pubblico si pone nei confronti di chi uscirà “vincitore” del bando regionale. L'assessore Pizzimenti deve darci delle indicazioni precise in merito".

"Inoltre le assemblee svoltesi ieri presso la Trieste Trasporti hanno evidenziato l'esigenza di un confronto sulle condizioni di lavoro (organizzazione del lavoro, sicurezza e orari) e sulla condizione salariale delle lavoratrici e dei lavoratori che sulla base anche delle rivendicazioni dello sciopero nazionale dei trasporti indetto da USB richiedono maggiori tutele, dicendo “no” alle privatizzazioni selvagge, al sistema degli appalti indiscriminati".

"USB a livello nazionale richiede la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e politiche contrattuali che impediscano il dumping salariale e dei diritti".

Con tutte queste motivazioni, oltre allo sciopero previsto dalle ore 9 alle ore 13, verrà effettuato anche un presidio dei lavoratori che si svolgerà dalle ore 10 alle ore 12.30 davanti all'ingresso della Trieste Trasporti in via Caduti sul lavoro n.2. In quell'occasione verrà fatta una breve conferenza stampa per illustrare le ragioni della protesta e del percorso di mobilitazione deciso ieri in assemblea dalle lavoratrici ed i lavoratori.