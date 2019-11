Tre motivi per trascorrere le vacanze di Natale al mare

Il Mediterraneo a Natale? Sì, perché anche se l’associazione più immediata con la festa più bella dell’anno può suggerire un paesaggio alpino, è sufficiente allargare un po’ l’immaginario, pensare ai pini marittimi invece che ai tradizionali abeti, e il gioco è fatto.

Dove? A Portorose, borgo affacciato sulle coste della Slovenia, a pochi minuti da Trieste e a un passo da Lubiana, città che a Natale è ammantata da un’atmosfera di vero incanto. Lo stesso incanto da cui ci si può lasciar avvolgere guardando il mare dalle finestre della propria camera per ammirare al calar della sera lo sfavillio delle luci sulla promenade che porta fino a Pirano, altro piccolo gioiello in cui perdersi tra vicoli in stile veneziano, luminarie natalizie e presepi.

1. La casa di pan di zenzero di Hansel e Gretel

È a misura d’uomo, o meglio, di bambino, si trova proprio nel resort LifeClass Hotels & Spa e assomiglia esattamente alla dimora invernale preferita di Hansel e Gretel. Piace moltissimo ai bambini che adorano i biscotti allo zenzero fatti dai maestri pasticceri del Café Central, luogo ideale in cui potersi rilassare con la musica dei concerti del sabato sera o concedersi un peccato di gola con una fetta di torta d’autore, impreziosita nella glassa, magari, da un pizzico di fior di sale.

2. Eccellenze in cucina

Che sia per il pranzo di Natale, per una cena speciale o semplicemente per regalarsi la scoperta del territorio attraverso il gusto, l’offerta enogastronomica di Portorose e dintorni è perfetta per i momenti di festa: pesce dell’allevamento ittico Fonda, amato dai migliori chef sloveni e non solo, sale dalle vicine saline di Sicciole, bovino istriano, erbe aromatiche. Raffinata e indimenticabile l’atmosfera del Ristorante Salina come i piatti signature dell’executive chéf Borut Jakič che racchiudono lo spirito autentico del territorio: la freschezza dell’aria, la limpidezza del mare e il calore del sole.

3. Un regalo di benessere per il corpo e per la mente

Un po’ di attività fisica, fatta al riparo di colpi di freddo, è ideale per la salute del corpo e la felicità della mente. E tra le particolarità di LifeClass Hotels & Spa c’è la possibilità di nuotare al coperto nell’acqua di mare riscaldata e nelle piscine di acqua termale avendo a disposizione i 700 m2 di superfici acquatiche delle Terme Portorož. Un’ora di nuoto e un’ora di relax. Magari prima del tramonto, aspettando la vigilia di Natale. Relax perfetto e pieno di promesse.

Da non perdere: Il Dicembre Festivo alle Terme Portorož, prezzi a partire da 45 € a persona a giorno. L'offerta vale dal 1.12. al 23.12.2019 fino a esaurimento stanze. Ottime anche le offerte per le vacanze natalizie in famiglia.

Per ulteriori informazioni: www.lifeclass.net +386 5 692 90 01 booking@lifeclass.ne

