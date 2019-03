Vaccini, 82 bambini esclusi dagli asili perchè non in regola

Sono 82 a Trieste i bambini non in regola con l'obbligo vaccinale previsto dalla legge Lorenzin e che quindi non potranno frequentare i nidi e gli asili comunali o convenzionati a partire da domani. Si tratta di 27 bambini degli asili nidi, su un totale di 1050, e 55 su 2400 delle scuole materne.

"Domani mattina avverrà la consegna del provvedimento di diniego alla frequesnza dell'asilo nido e della scuola d'infanzia per quei bambini che, secondo l'azienda sanitaria, non risultano in regola con le vaccinazioni- ha dichiarato l'assessore Brandi in un'intervista rilasciata a Telequattro - I bambini, quindi, non potranno frequentare i servizi educativi: saranno sospesi finchè non avranno ottemperato agli obblighi".