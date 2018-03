Vaccini, superata la soglia del 90% per l'esavalente: la Regione proroga la consegna del'autocertificazione

«È giusto che i presidi del Friuli Venezia Giulia, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, adottino una linea comune in termini di vaccinazioni, per evitare confusione tra le famiglie. In ogni caso credo che il buon senso possa far da guida permettendo di arrivare serenamente al completamento dell'anno scolastico senza escludere nessun bimbo». Lo afferma l'assessore alla Salute, Maria Sandra Telesca, in risposta alla presidente regionale dell'Associazione nazionale presidi, Teresa Tassan Viol.

In proposito Telesca conferma che «la direzione centrale Salute ha dato non disposizioni ma indicazioni, proprio invitando le scuole a non allontanare dopo il 10 marzo nessun bambino iscritto ai nidi e agli istituti dell'infanzia». «Del resto la direzione - spiega - si è mossa in linea con quanto richiesto dal Consiglio regionale il quale, con un ordine del giorno approvato all'unanimità già a metà dicembre dello scorso anno, ha raccomandato di consentire la conclusione dell'anno scolastico in corso a tutti i minori regolarmente iscritti nelle scuole dell'infanzia regionali. E questo a prescindere dal completamento dell'iter vaccinale, privilegiando pertanto la continuità educativa». «Quell'ordine del giorno - così ancora Telesca - ha anche chiesto al Governo di voler considerare l'anno in corso come transitorio ai fini della Legge 119/17, che ha dettato disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale».

«Naturalmente la nostra posizione sulle vaccinazioni rimane ferma. Le vaccinazioni vanno fatte e in questa direzione va il nostro impegno, anche con un un'opera di sensibilizzazione. E ad ogni modo i genitori che non vaccinano i bambini possono comunque incorrere in sanzioni. Tuttavia a soli tre mesi dalla fine dell'anno scolastico è opportuno non creare ulteriori problemi e apprensioni».

«Aver dato alle aziende sanitarie tempo fino al 10 maggio per trasmettere alle segreterie delle scuole i dati sulle vaccinazioni avvenute - conclude l'assessore alla Salute - mi sembra una decisione ragionevole, che può aiutare i presidi a fare la scelta più opportuna».

Va anche sottolineto che la copertura vaccinale nell'ultimo periodo è notevolmente cresciuta fino a superare il 90% per l'esavalente e avvicinarsi alla soglia di immunità di gregge del 95%, mentre gli anni passati alcune vaccinazioni segnavano appena l'80%.