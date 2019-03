Coppia di corvo imperiale nidificante in val Rosandra

In val Rosandra scatta l’ordinanza di divieto di arrampicata per tutelare la nidificazione del corvo imperiale sulla parete denominata “La Bianca”. Il sindaco ha firmato il provvedimento – che prevede anche il divieto del sorvolo di droni nell’area e che sarà fatto rispettare fino al 5 maggio, periodo in cui dovrebbero alzarsi in volo i piccoli – in seguito all’avvisamento di una coppia il 27 febbraio scorso.

L'avvistamento il 27 febbraio

È stato l’Ispettore Forestale Massimo Visintin a segnalare il prestigioso avvistamento. Da qui la decisione del sindaco di chiudere l’area agli arrampicatori e agli alpinisti che in val Rosandra trovano da sempre una palestra sicura per la loro passione. Il divieto riguarda anche il transito sotto la falesia per tutti gli itinerari a sinistra di quello denominato “Le ballerine” (escluso dal divieto) e fino all’imbocco della galleria sulla ciclabile in direzione Sant’Antonio/Boršt. Poco più di due mesi per permettere alla splendida specie di accoppiarsi, deporre le uova e di far volare i piccoli. Una rinuncia a favore di coppia che grazie alla sua presenza, è in grado di conferire ancora maggior prestigio alla valle.

