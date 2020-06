Brutto volo di cinque metri in val Rosandra, 17enne a Cattinara in elicottero

È rimasto immobilizzato in una pozza del torrente Rosandra per circa 40 minuti dopo aver fatto un volo di cinque metri che gli ha procurato un forte trauma alla schiena. Per questo motivo un 17enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cattinara nella serata di oggi 2 giugno.

Il giovane si trovava in val Rosandra in compagnia di amici. Dopo la brutta caduta, avvenuta verso le 16.30, si è reso conto di non potersi muovere e causa le gelide temperature del torrente, i sanitari del 118 giunti sul posto l'hanno trovato in condizioni di ipotermia.

In un primo momento l'elisoccorso non era disponibile e i tecnici del Soccorso Alpino assieme ai Vigili del fuoco l'hanno caricato su una barella e trasportato fino al tratto di ciclabile soprastante la valle. Subito dopo però l'elisoccorso si è liberato e si è potuto trasportare il giovane a Cattinara.