Valigia "sospetta" in largo Barriera: intervengono gli artificieri ma è vuota

Ieri mattina, lunedì 22 giugno, un dipendente di una filiale di una banca sita in largo Barriera ha notato la presenza sospetta nei pressi dell’ingresso di una valigetta tipo 24 ore. Informata la sala operativa della Questura tramite il 112, sul posto si è recata una Volante che ha messo in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo degli artificieri, che hanno appurato che la stessa era vuota.

