Valmaura "blindata", le modifiche alla viabilità per Triestina-Pordenone

Questa sera in occasione del big match Triestina-Pordenone la viabilità a Valmaura subirà alcune modifiche. Dalle 14 in poi su tutta via Valmaura varrà il divieto di sosta con rimozione (prestare attenzione ai cartelli) e dalle 17 vigerà il divieto di transito su via Valmaura da via Carpineto in direzione della rampa d'accesso alla 202.

Sulla 202 l'entrata e l'uscita Valmaura rimarranno chiuse. Chiunque voglia accedere al parcheggio del piazzale della Risiera di San Sabba dovrà transitare lungo via Miani.