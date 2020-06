Valmaura brucia ancora, ennesimo incendio nei garage delle palazzine Ater

Intervento dei Vigili del fuoco in corso in Via Valmaura 63 per l'incendio di un'autovettura all'interno di un garage in una palazzina Ater. Episodio niente affatto isolato poiché un incendio analogo, di matrice verosimilmente dolosa, si era verificato lo scorso gennaio ai numeri 45, 47 e 49. Nel settembre del 2019, invece, era stato colpito il numero 53. In questo caso, per il momento, i Vigili del fuoco comunicano che le cause sono da accertare. Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri.