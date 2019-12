Niente record per il valzer, ma in piazza Unità è grande festa lo stesso

Il record dell'anno scorso non è stato battuto ma in piazza Unità si è respirata aria di grande festa comunque. Il "sogno" di riempire il salotto buono della città con migliaia di ballerini è riuscito lo stesso, in un'atmosfera da Mitteleuropa che solo la città di Trieste è capace di regalare alle tante persone accorse. A presentare la serata è stato l'imitatore triestino Andrò Merkù, celebre voce de La Zanzara e ultimamente reso famoso dalle sue imitazioni del premier Giuseppe Conte.

Presenti in piazza anche il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza assieme alla sua consorte, gli assessori Rossi e Grilli, oltre al presidente del Consiglio comunale, Francesco Panteca. Tra i volti noti che si sono lasciati trasportare dalle note dei grandi classici, anche il giornalista Fausto Biloslavo.