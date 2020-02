Spaccano i finestrini delle auto a Servola: la Polizia cerca i vandali

Ancora vandalismo notturno a danno delle auto in sosta: dopo la raffica di danni in salita di Gretta qualche giorno fa, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio ignoti hanno danneggiato in via Visinada e in piazzale delle Puglie due autovetture e un furgone mandando in frantumi i finestrini. Sul posto sono arrivate le Volanti della Questura, allertate dai passanti. Gli agenti stanno indagando per scovare i colpevoli.