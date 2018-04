Danneggiata una vetrina del bar Maggio a Roiano, in via santa Teresa 3, nella notte tra Pasqua e Pasquetta. «Atto di intimidazione, tentativo di effrazione, gesto di uno squilibrato, gli organi di Polizia intervenuti non hanno ancora scartato alcuna ipotesi», così spiega in un post su Facebook il titolare Federico Ursini, che lancia un appello in rete, e chiede a chiunque abbia visto comportamenti anomali nelle vicinanze, tra l'1 e il 2 aprile, di riferirlo ai Carabinieri di Scorcola.