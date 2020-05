Lancia vasi di fiori dal balcone: denunciata donna di 59 anni

Solo un sanzionato nella giornata di ieri, 28 maggio, nell'ambito dei controlli anti covid-19 da parte Polizia Locale di Trieste. Tre sono state invece le sanzioni per "altri reati", di cui due da parte della Polizia di stato. Tra queste una donna, P.C., di 59 anni, per aver lanciato dal balcone della sua casa in via della Tesa alcuni vasi contenenti fiori. Altra denuncia a carico di A.K., cittadino kosovaro di 20 anni, che si trovava a Trieste nonostante il divieto di soggiorno. È stato identificato dalla Polizia mentre camminava in centro città. In tutto i controlli delle forze dell'ordine hanno interessato 608 persone e 97 attività commerciali nella giornata di ieri. Nessuna attività è stata sanzionata.

