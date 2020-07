Riconosce la sua bici rubata guidata da un altro e chiama la Polizia Locale

Qualche giorno fa in piazza Vico, un uomo scorge un ragazzo in sella a una bici che sembrava in tutto e per tutto quella che gli era stata rubata poco tempo prima e per la quale aveva fatto denuncia proprio alla Polizia Locale. Proprio in quel momento passa una pattuglia del Nucleo Interventi Speciali che raccoglie subito la richiesta d'aiuto dell'uomo e ferma il ciclista per una verifica. Da vicino, alcuni particolari confermano che il velocipede è proprio quello rubato: con poche formalità il mezzo viene riconsegnato al legittimo proprietario, mentre il "ciclista", M.F. del 1994, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso e denunciato a piede libero per ricettazione (art. 648 Codice Penale).

