Vedono la Polizia e scappano: denunciati in quattro

Quattro denunce per ricettazione in concorso: si tratta di altrettanti cittadini algerini che ieri pomeriggio, mercoledì 20 febbraio, sono stati intercettati dalla Polizia di Stato di Trieste. Alla vista dell’equipaggio della Squadra Volante che transitava in via Filzi, il gruppo ha cercato di scappare. I quattro sono stati fermati e identificati. Nella tasca del giubbotto di uno di loro è stato trovato un telefono cellulare, il cui furto era stato denunciato poco prima dalla proprietaria. Il gruppo è stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità, i quattro sono stati denunciati. La loro posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.