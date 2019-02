Veicolo in fiamme a Duino, traffico paralizzato in autostrada

Pochi minuti fa un veicolo ha preso fuoco in autostrada all'altezza di Duino. Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze di polizia. Tutto bloccato dal punto di vista del traffico veicolare. Al momento le cause sono da accertare. La notizia è in aggiornamento