Poco fa una Volkswagen Polo di colore bianco ha preso fuoco in autostrada all'altezza di Duino. Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze di polizia per lo spegnimento dell'incendio e i primi rilievi. Tutto bloccato dal punto di vista del traffico veicolare. Al momento le cause sono da accertare. La notizia è in aggiornamento.