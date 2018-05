Vela integrata, al via due giornate all'insegna dell’inclusione sportiva e sociale

Mercoledì 16 e giovedì 17 maggio 2018 torna una delle manifestazioni più richieste ed organizzate dall’asd Calicanto ONLUS. In collaborazione con La capitaneria di Porto di porto di Ts Guardia Costiera, la Società Triestina della Vela, il Circolo della Vela di Muggia, La società Canottieri Pullino, la società Canottieri Trieste e la Protezione Civile con i cani da salvamento. Due giornate dedicate al mare e all'insegna dell’inclusione sportiva e sociale.

Molti armatori delle due società veliche metteranno a disposizione le loro barche e la loro competenza per far fare ai ragazzi l'esperienza della vela integrata. Durante la mattinata si svolgeranno lezioni teoriche tenute dalla capitaneria di porto e di canotaggio con l’intervento dei tecnici delle società Pullino e Canottieri Trieste. Nel pomeriggio ci saranno le uscite a vela con gli equipaggi integrati. La presidente di Calicanto, prof.sa Elena Gianello, commentando soddisfatta la manifestazione, sottolinea: «abbiamo ricevuto iscrizioni da scuole di tutta la Regione e, a differenza delle scorse edizioni, abbiamo potuto accontentare tutti grazie alla grande generosità e sensibilità degli armatori. In più quest’anno accoglieremo anche gli allievi di una scuola di Milano conferendo all’evento un carattere interregionale». «Un ulteriore valore aggiuntivo alla manifestazione è dato dalla visita culturale della parte storica del borgo marinaro di Muggia e della città di Trieste che i partecipanti potranno fare grazie al coinvolgimento degli alunni dell’Istituto Da Vinci di Trieste che, in alternanza scuola lavoro, si cimenteranno come accompagnatori turistici». La presidente conclude ringraziando tutti coloro che con la loro entusiastica e disinteressata partecipazione rendono possibile queste splendide esperienze. Alle due giornate vela si sono iscritti quasi 250 ragazzi.