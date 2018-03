Vela: Orc Sportboat European Championship 2018 a Portopiccolo

L’Alto Adriatico ed il Golfo di Trieste, dopo il successo dell’edizione 2017 del Campionato del Mondo ORC, sono pronti ad ospitare tra poco più di due mesi un altro importante evento internazionale per la grande vela da regata ORC.

Sarà Portopiccolo, l’esclusivo resort del Golfo di Trieste che abbraccia con le proprie strutture di design e avanguardia tecnologica le falesie ed il mare di Sistiana, a firmare ed ospitare l’edizione 2018 dell’ORC Sportbaot European Championship 2018: la sfida continentale riservata ad imbarcazioni certificate ORC di lunghezza non superiore a 9 metri e mezzo.

L’ORC European Championship 2018 si pone come uno degli eventi più importanti della lunga stagione di regate 2018, non solo a livello locale e nazionale, rappresentando uno dei titoli più ambiti per quest’anno. Una sfida a cui non mancheranno alcuni tra i migliori nomi della vela mondiale che, in questa occasione, avranno la possibilità di vivere una esperienza dall’alto tasso qualitativo, sia tra le boe che nel post regata, grazie all’ampia offerta di Portopiccolo.

L’evento sarà organizzato da Yacht Club Portopiccolo, il sodalizio sportivo che ha sede nell’omonimo resort in stretta collaborazione con il Diporto Nautico Sistiana. Le iscrizioni, con procedura totalmente on line, sono aperte da alcuni giorni attraverso il sito dedicato www.orcsportboat2018.eu

Il calendario dell’evento prevede due giorni di stazze da martedì 29 a mercoledì 30 maggio, con sette prove da disputare (di cui una regata costiera) tra giovedì 31 maggio e domenica 3 giugno.

Giorgio Martin, Direttore Sportivo di Yacht Club Portopiccolo - “Siamo orgogliosi come Club di portare a Trieste e a Portopiccolo un evento di questo calibro. Una regata prestigiosa che ci permetterà di far conoscere al meglio quest’angolo di Adriatico, il nostro Club e tutta Portopiccolo che, sin d’ora, danno il benvenuto a tutti i partecipanti del ORC Sportboat European Championship 2018. Per questo evento siamo al lavoro già da molti mesi, grazie alla fiducia che l’Offoshore Racing Council, la Federazione Internazionale e la Federazione Italiana Vela hanno riposto nella giovane realtà di Yacht Club Portopiccolo che, con questo evento, punta a crescere ulteriormente impegnandosi al servizio del nostro amato Sport, con il solo scopo di offrire sempre nuove opportunità ai protagonisti della vela.”