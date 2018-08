La vendemmia a Dolina cerca collaboratori

La vendemmia di quest'anno, a causa anche delle condizioni meteo positive della stagione si farà prima. La notizia è di qualche giorno fa e naturalmente, come ogni anno, partono le richieste da parte dei viticoltori di prendere parte al raccolto. Questa mattina Devan Sancin, dell'omonima Sancin Evo Oil and Wine, ha pubblicato sulla pagina facebook Te son de Trieste se, l'annuncio per la vendemmia 2018. Di seguito riportiamo il testo integrale.

L'appello

Buongiorno a tutti. Cerchiamo collaboratori volenterosi per la vendemmia 2018 in zona Dolina e Montedoro. Offresi: contratto a tempo determinato 30-45 gg, formazione, lavoro in team giovane e dinamico. Requisiti: voglia di lavorare, maggiorenni, auto o scooter muniti.

Per ulteriori informazioni scrivetemi in privato (oppure scrivete a noi direttamente e vi spiegheremo come fare per contattare direttamente Devan ndr).

No perditempo e solo persone realmente interessate.