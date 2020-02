Niccolò torna a casa dalla Cina: venerdì il rientro del 17enne di Grado

Niccolò, il diciasettene di Grado, potrebbe rientrare dalla Cina venerdì 14 alle 8 del mattino. Lo ha riportato Tgr Rai Fvg. Stando alle ultime informazioni, il volo militare per andare a prendere il giovane Niccolò partirà domani mattina, 13 febbraio. La famiglia è stata avvisata dalle autorità italiane questa mattina. Nessuna certezza, tante speranze. Il rimpatrio infatti è saltato già due volte nei giorni precedenti, a causa di qualche linea di febbre.

Al suo arrivo, il 17enne sarà messo in una sorta di quarantena, come previsto dai protocolli. Va ricordato che il giovane non ha contratto il coronavirus.