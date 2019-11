Venezia flagellata dal maltempo, le navi bianche approdano sulle rive

Venezia è flagellata dal maltempo, con l'acqua alta che ha raggiunto il metro e cinquanta di altezza, e Msc decide di dirottare la nave da crociera Deliziosa a Trieste. La nave bianca infatti è stata fatta attraccare sul lato sud del molo della stazione marittima, in riva Nazario Sauro. Come riportano i colleghi di Venezia Today, "dall’inizio dell’emergenza, del 12 novembre, sono stati eseguiti oltre 700 interventi dei vigili del fuoco. Eccezionale il numero di forze dispiegate dalla protezione civile comunale".

Le rive allagate

Per queste ragioni il colosso crocieristico ha optato per un approdo relativamente più sicuro come quello delle rive triestine che, tuttavia, assieme ad alcune arterie del borgo Teresiano, sono finite sott'acqua a causa dell'alta marea e delle abbondanti piogge abbattutesi sul capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Il salotto buono di Trieste è stato teatro di un violento acquazzone che ha interessato anche la scala reale e causato parecchi disagi agli automobilisti costretti a transitare davanti a piazza Unità.