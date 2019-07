Bibbiano: nasce a Trieste il gruppo Facebook "Verità per i bambini strappati"

Dopo i fatti di Bibbiano nasce su Facebook il gruppo "Verità per i bambini strappati (Trieste)", per i triestini che vogliono "essere di supporto a tutte quelle famiglie a qui sono stati strappati I figli ingiustamente, chiedendo verità è giustizia, per i crimini commessi nei confronti di questi bambini", spiegano i tre amministratori Daniela Rinaldi, Deborah Matticchio e Marco Prelz, ringraziando "tutte le persone che si sono iscritte fino ad oggi in soli due giorni, oltre le 750 adesioni. Sarà nostra intenzione farci sentire soprattutto verso quelli che hanno spento i riflettori troppo presto". Il gruppo (definito dagli stessi amministratori apolitico), si propone anche di organizzare una "marcia silenziosa" di solidarietà.