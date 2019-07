Verso una nuova area verde per bambini e anziani a San Giovanni

Una mozione per la realizzazione di un'area verde per bambini e anziani davanti al centro polisportivo di San Giovanni è stata di recente approvata in consiglio della Sesta Circoscrizione. Un'iniziativa che ha trovato gran consenso tra i residenti e per la quale sono state raccolte oltre 1000 firme in meno di una settimana tramite la petizione del consigliere circoscrizionale del PD Luca Salvati. Una mozione votata anche dal centrodestra, che prevede a creazione di un'area ricreativa verde in una zona pianeggiante e facilmente raggiungibile da pedoni e disabili (zona delimitata in giallo), e un'area ricreativa protetta da recintare con siepi e steccati (area delimitata in verde).

Così dichiara Salvati: " Mercoledì sera il Consiglio della VI Circoscrizione ha approvato un documento che potremmo definire tra i più importanti di questi tre anni di mandato e noi rappresentanti del PD non possiamo che esserne entusiasti. Siamo particolarmente orgogliosi del percorso che si è costruito con le realtà del rione di San Giovanni, testimoniato dalla partecipazione alle riunioni di consiglio e commissione da parte di cittadini e di rappresentanti delle associazioni, che hanno avuto quindi la possibilità di esprimere la loro opinione".

"Il voto positivo su questa mozione - continua Salvati - è il risultato di un percorso unitario che ha finalmente dato voce alle richieste ormai datate della cittadinanza. Si è trattato di un lavoro di squadra, all’interno del quale il gruppo del Partito Democratico ha giocato un ruolo importante, tenendo presente il bene della comunità piuttosto che quello del Partito di appartenenza".

"Il documento che abbiamo approvato ha accolto le richieste e le proposte dei cittadini ed è stato sostenuto, su proposta del Sesto Circolo del Partito Democratico, da oltre 1000 firme raccolte grazie alla collaborazione di associazioni, esercizi commerciali, alcuni istituti scolastici, sindacato dei pensionati e cittadini che vivono nel territorio di San Giovanni. Dedichiamo un vivo ringraziamento a coloro che sono intervenuti e che hanno dato il loro apporto e auspichiamo che l’amministrazione Dipiazza inserisca nella futura programmazione quanto richiesto nella mozione, per il bene dei cittadini di San Giovanni".

