Vertice INCE a Trieste, i divieti di sosta sulle rive

Mercoledì 12 giugno 2019 si svolgerà a Trieste, presso il Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, la riunione ministeriale dell’Iniziativa Centro Europea (InCE). La riunione vedrà la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Presidente in carica dell’InCE, Enzo Moavero Milanesi e dei Ministri degli Esteri dei paesi membri. Per questi motivi sono state disposte alcune modifiche alla sosta sulle rive.

Dalle ore 9 di domani, martedì 11, fino alle ore 19 di mercoledì 12 e, comunque fino a cessate esigenze, saranno infatti in vigore divieti di sosta lungo le rive, fra i moli Bersaglieri e Audace, nei pressi di alcuni hotel vicini a piazza Unità e in via Genova. Nessuna limitazione o restrizioni, invece, al traffico veicolare, salvo esigenze del momento.