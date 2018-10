La Vespucci salpa nel golfo con 30 “Giovani promesse” (FOTO)

La nave Vespucci oggi ha ospitato per una breve navigazione nel Golfo di Trieste le giovani promesse della vela delle società di Barcola e Grignano. Lo storico veliero della Marina, a Trieste in occasione della 50^ edizione della Barcolana, ha accolto fino ad oggi quasi 14.000 persone in visita