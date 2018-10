Dipiazza incontra il Comandante del Vespucci: "La prossima volta in porto vecchio"

Il primo cittadino Roberto Dipiazza e il Comandante della nave scuola della Marina Militare italiana Stefano Costantino si sono incontrati questa mattina nel salotto azzurro del Comune di Trieste. Dipiazza ha omaggiato il Comandante di Vascello con lo stemma del Comune di Trieste e successivamente ha fatto gli onori di casa, aprendo le porte del balcone che si affaccia su piazza Unità d'Italia.

“Sei il Comandante di una cosa speciale che rende onore all’Italia" ha affermato Dipiazza. "Noi italiani siamo ferocemente autocritici verso noi stessi ma sono stato a Vienna recentemente e anche lì hanno gli stessi problemi: strade in cattivo stato e persone che dormono per strada, tutte cose che noi non vogliamo, e stiamo lavorando per questo".

"La prossima volta che arrivate potremmo accogliervi in porto vecchio. Il sindaco ha consegnato il crest al Comandante Costantino che ha detto: "Lo metterò nel mio ufficio in primo piano per ricordare questa splendida città".