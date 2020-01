Shopping in orario di lavoro: scoperti due veterinari "furbetti del cartellino" a Gorizia

Si assentavano dal lavoro quasi ogni giorno e si allontanavano a bordo delle Fiat Panda dell’Azienda Sanitaria per andare a divertirsi al bar, a pranzo dai genitori, al ristorante, presso aziende vitivinicole e a fare shopping. Sono due i dirigenti veterinari 'furbetti' del dipartimento di prevenzione dell’ASS/2 Bassa Friulana - Isontina che sono stati scoperti dopo un'articolata indagine indagine dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Gorizia. I militari sono stati coordinati dai Sostituti Procuratori Collini e Ancora della Procura della Repubblica di Gorizia e hanno eseguito indagini tecniche e pedinamenti, oltre a esaminare la documentazione delle attività di servizio svolte dai veterinari.

Quasi ogni giorno

I finanzieri hanno così accertato un quasi quotidiano allontanamento dal servizio per andare a intrattenersi altrove con amici e parenti. Il tempo dedicato allo svago veniva compensato verbalizzando una falsa tempistica degli interventi. È emerso anche che, in alcuni casi, i due Dirigenti hanno attestato falsamente di aver svolto attività “programmata fuori orario - retribuita”, nell’ambito del piano di vaccinazione “Blue Tongue 2018”, eseguendola in realtà durante il normale orario di servizio, percependo così indebitamente le relative indennità orarie.

Sospesi dall'esercizio

Ai due, il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio. Le attività investigative complessivamente svolte, a tutela della spesa pubblica e a contrasto dell’assenteismo, hanno però fatto emergere come le condotte perseguite costituiscano un’eccezione all’interno del Servizio Veterinario, ove gli altri dipendenti svolgono con assoluta regolarità e dedizione i compiti loro assegnati.

