Sistiana dice addio a bottiglie e bicchieri di vetro

Dall'8 luglio, la baia di Sistiana dice addio a bottiglie e bicchieri in vetro. Così è stato deciso da un'ordinanza del comune di Duino Aurisina. Come riportato dal TgR Rai Fvg, la sindaca Pallotta ha convocato tutti gli operatori degli stabilimenti e i titolari dei locali e chioschi che hanno dimostrato massima collaborazione. "Divertimento in sicurezza" è quindi la nuova parola d'ordine, soprattutto perchè, come dichiarato dal sindaco, i protagonisti della vita notturna sono sempre più giovani. L'ultimo episodio risale nella notte tra sabato e domenica: una rissa nel porticciolo intorno alle quattro con otto persone coinvolte.

