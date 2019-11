Blitz della Polizia in zona industriale, arrestati due ladri di rame

Era nell'aria da qualche giorno attraverso alcune segnalazioni riguardanti l'intervento ma l'ufficialità è giunta solamente questa mattina. La Polizia di Stato ha arrestato un 40enne romeno e un albanese di 31 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso. C.D. e L.X., hanno cercato di sottrarre del rame da un container presente all’interno del piazzale di una ditta sita in via Caboto.

L’operato dei due è stato notato da un addetto alla vigilanza che ha prontamente avvisato la sala operativa della Questura tramite il 112. Sul posto si sono recati due equipaggi della Squadra Volante e gli operatori sono riusciti a bloccarli prima che tentassero di fuggire. Inoltre, durante le operazioni è stato trovato un coltello da cucina di poco meno di 30 centimetri conficcato ad un albero. L.X. al momento del fermo indossava una torcia frontale. Sia la frontale che il coltello sono stati sequestrati.

Dopo le consuete le formalità di rito in Questura, i due sono stati arrestati e condotti presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.