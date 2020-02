Cadono intonaci in via Cadorna, autoscala dei Vigili del fuoco in azione

Alcuni intonaci si sono staccati da uno stabile di via Cadorna all'altezza del lato posteriore dell'hotel Savoia Excelsior. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno messo in azione l'autoscala per poter mettere in sicurezza l'area. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale che ha disposto la chiusura del tratto finale della via per permettere l'intervento dei Vigili del fuoco. La notizia è in aggiornamento.