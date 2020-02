Salta un pozzetto e via Capodistria va in black out, in due bloccati in ascensore

Questa mattina poco dopo le 8 è scoppiato un pozzetto dell'energia elettrica di via Capodistria, nel rione di Chiarbola. La strada è stata chiusa per l'intervento dei tecnici dell'Acegas e dei Vigili del fuoco che si sono immediatamente recati sul posto per mettere l'area in sicurezza. Fortunatamente nello "scoppio" non risultano esserci persone coinvolte, mentre il temporaneo guasto elettrico ha portato attimi di paura in due ascensori di via Capodistria 3 e del 5/1.

Due persone sono rimaste intrappolate dentro a causa del guasto. I Vigili del fuoco le hanno fatte uscire subito dopo. I tecnici dell'Acegas stanno provvedendo a sistemare il tombino. Lo scoppio si sarebbe verificato a causa di problemi di energia elettrica.