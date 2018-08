Via Carducci, Dipiazza: «Termine dei lavori previsto prima di aprile»

«Ringrazio i concittadini per la pazienza e la collaborazione che ci state dimostrando. I lavori in via Carducci per mettere in sicurezza la strada stanno procedendo molto bene e salvo inconvenienti termineranno molto prima dell’aprile del prossimo anno».Lo ha dichiarato il sindaco DIpiazza sulla sua pagina Facebook.

«Ora siamo arrivati al punto più complesso all’incrocio con via Milano. Dopo ferragosto inizieranno gli interventi. Abbiamo trovato una soluzione tecnica che permetterà di mantenere sempre le due corsie di traffico senza creare strozzature particolari. Lavoriamo per la nostra #Trieste».