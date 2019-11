Lite in via Carducci, intervento della Squadra Volante

Oggi pomeriggio attorno alle 16.30 due macchine della Squadra Volante di Trieste sono intervenute per sedare una lite, assieme ad una pattuglia della Polizia Locale, in via Carducci. Secondo una prima ricostruzione, le persone coinvolte sarebbero venute alle mani per futili motivi mentre si trovavano sul lato della strada dove si trova bar Moderno, all'angolo con passo Pecorari.