Al via ultima fase lavori via Commerciale

Ultima fase lavori

Martedi 4 settembre avranno inizio i lavori per il completamento del rinnovo delle asfaltature della via Commerciale, avviati, in una prima e principale fase, nello scorso mese di luglio.

In questa seconda e ultimativa fase le opere riguarderanno un tratto di circa 100 metri a salire dall'intersezione con via Sara Davis e, più in alto, un ulteriore tratto di circa 120 metri fra la via Borghi e il soprastante slargo di parcheggio e di fermata bus.

Strada chiusa

In questo nuovo gruppo di lavori sarà compreso anche il rifacimento della pavimentazione in corrispondenza degli attraversamenti dei binari del tram di Opicina.

La strada, come nella precedente occasione, dovrà venir completamente chiusa al transito, eccezion fatta per i mezzi pubblici, i taxi e i frontisti, ma stavolta la durata sarà di soli tre giorni, salvo condizioni meteorologiche sfavorevoli o altri imprevisti.