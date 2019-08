Incendio a Valmaura, in fiamme un condizionatore

La segnalazione è arrivata da un lettore. Sul posto i Vigili del fuoco. Ancora da capire le cause dell'incendio che ha interessato il balcone di una palazzina in via Luigi de Jenner, anche se da prime indiscrezioni sembrerebbe essere riconducibile ad un corto circuito del condizionatre. La notizia è in aggiornamento