Musica a tutto volume nella notte, denunciato per disturbo del riposo

La musica si sa, piace a tutti ma non a chi intende riposare la notte. E' di ieri infatti la notizia che la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per "disturbo del riposo delle persone e interruzione di servizio pubblico" un milanese residente in città che ascoltava musica ad alto volume nel suo appartamento dietro alla Curia, in via dei Crociferi.

Il 48enne (F.B. le iniziali), secondo la Questura in "palese stato di alterazione alcolica", si è visto forzare la porta d'entrata dopo che gli uomini della Squadra Volante della Questura avevano provato a farsi aprire "sia bussando che usando il campanello". Temendo il peggio, sono intervenuti i Vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire la porta di casa. Entrati in casa, gli agenti della Volante hanno trovato l'uomo "in silenzio". Il milanese è stato quini accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è scattata la denuncia.