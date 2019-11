Si guasta il frigorifero e prende fuoco, evacuato l'appartamento e inquilino a Cattinara

Intorno alle ore 23 di ieri sera, 17 novembre 2019, la prima squadra della sede centrale del Comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste, è intervenuta al secondo piano di uno stabile di Via dei Moreri per un principio d'incendio nel locale cucina. La persona residente nell'appartamento è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 intervenuto che l'ha trasportata, in via precauzionale, a Cattinara per accertamenti.

L'incendio sarebbe divampato a causa del malfunzionamento del frigorifero. L'appartamento è stato quindi messo in sicurezza dai Vigili del fuoco che hanno inoltre verificato, con l’attrezzatura in dotazione, eventuale presenza di monossido di carbonio ai piani superiori dello stabile. Sul posto anche il personale dell’Acegas che ha provveduto alla chiusura dell'impianto gas.