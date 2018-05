Posizionati via del Teatro Romano tre stalli bici dedicati a Giuliano Valli

«È un segnale istituzionale di un Giuliano Valle che vivrà mantenendo lucida memoria di quello che è stato il suo pensiero sempre concreto e proiettato avanti – ha detto l'assessore comunale ai Servizi al Cittadino e Progetti speciali di pubblica utilità Michele Lobianco, nella doppia veste di assessore e di assiduo praticante della due ruote, affiancato dall'assessore comunale all'Urbanistica Luisa Polli, alla presentazione ufficiale e consegna alla città dei 3 stalli donati dalla signora Valle, vedova di Giuliano Valle, il dipendente comunale recentemente scomparso, ciclista appassionato, come ricordato dalle colleghe e dai colleghi presenti.

«La ringraziamo a nome dei cittadini che beneficeranno di questo atto di generosità realizzato, tra l'altro, a tempo di record, per aver dimostrato grande sensibilità, molto più apprezzato in un'epoca in tutto fugge e passa senza riflettere su alti valori»- ha aggiunto Lobianco. Dal canto suo, l'assessore Polli ha sottolineato il “grande senso civico dimostrato con questo gesto che fa del bene alla comunità nel ricordo del signor Valle. «Un momento significativo al quale l'Amministrazione ha voluto dare giusto rilievo, anche velocizzando l'iter procedurale, come fatto con la realizzazione de “Il sogno di Giulia” che approveremo oggi in sede di Giunta. Contiamo comunque – ha detto ancora Polli – di riuscire a collocare tanti ulteriori stalli per offrire nuove opportunità alla mobilità ciclistica urbana dei cittadini».