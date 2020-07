Trolley "sospetto" nel parcheggio del Comune, gli artificieri lo fanno "brillare" (VIDEO)

Un trolley "sospetto" abbandonato nei pressi del parcheggio del Comune di Trieste ha fatto scattare l'allarme in via del Teatro Romano questa mattina poco prima delle 12. La via è stata chiusa al traffico dai Vigili del fuoco e sul posto sono giunti gli artificieri del Nucleo Regionale della Polizia di Stato che hanno messo in azione il robot che solitamente viene usato per interventi di questo tipo. Come si vede nel video inviatoci da un nostro lettore, il robot ha rimosso il trolley dal punto dove era stato lasciato, nella zona sotto la scalinata che conduce alla chiesa di Santa Maria Maggiore. L'intervento si è concluso verso le 12:15 senza che si siano registrate particolari criticità. L'area è stata interdetta per consentire lo svoglimento delle operazioni.