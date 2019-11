Va a sbattere contro le macchine in via Fabio Severo, positivo all'alcol test

Nelle prime ore di ieri, domenica, un uomo, S.P., nato nel 1970 a Napoli, è stato indagato per guida in stato di alterazione alcolica. Alla guida della sua Fiat Uno è andato a sbattere contro diverse autovetture in sosta in via Fabio Severo. E’ risultato positivo all’alcoltest. Successivamente il veicolo è stato sequestrato e affidato a una ditta specializzata.